In der Altstadt wird eine Einrichtung der Uni attackiert. Dort befinden sich die Judaistik und die Gedenkstätte für die Synagoge. Muss die Sicherheit erhöht werden?

Antisemitischer Vorfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Das Zentrum für Sozialforschung (ZSH) an der Uni Halle hat mit Entsetzen auf die antisemitische Schmiererei auf ihren Briefkasten reagiert. Unbekannte hatten auf einem Wegweiser zum ZSH am Gebäude am Großen Berlin einen judenfeindlichen Spruch hinterlassen.