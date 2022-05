Ansturm in Halle auf das Neun-Euro-Ticket

Lange Schlangen bilden sich vor den Verkaufsstellen. Aber viele Kunden haben auch jede Menge Fragen zu dem günstigen Fahrschein. Was man dabei unbedingt wissen muss.

Schlange stehen für dasNeun-Euro-Ticket in Halle

Halle (Saale - Schon kurz vor sieben Uhr morgens stehen die ersten an, die in dem Sonderwagen der Havag am Markt das Neun-Euro-Ticket kaufen möchten. Und auch den ganzen ersten Verkaufstag über bilden sich Schlangen mit Jugendlichen, Rentnern, Paaren, Eltern mit Kindern oder Singles: Alle wollen das Ticket, mit dem man ab 1. Juni einen ganzen Monat lang mit allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren kann und das sogar bundesweit. Auch für Juli und August gibt es das Neun-Euro-Ticket.