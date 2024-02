Feuerwehreinsatz in Halle Anschlag? Unbekannte stehlen behindertem Mann seine Beinprothese und legen Feuer

Während Kjamili Sherif in seiner Wohnung in Neustadt schlief, sollen Täter in seinem Flur Feuer gelegt haben. Seine Beinprothese ist seitdem verschwunden. Der Fall gibt Rätsel auf.