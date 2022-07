Angebranntes Essen löst Wohnungsbrand in Halle-Neustadt aus

Im Carl-Schorlemmer-Ring in Halle ist es am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr musste aus der Wohnung Tiere retten.

Halle (Saale)/MZ - Gegen 15.00 Uhr am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr in Halle-Neustadt zum Carl-Schorlemmer-Ring ausrücken. In einer Wohnung ist nach angaben einer Polizeisprecherin essen in Brand geraten, die Mieterin war zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Verletzt wurde niemand. Aus der Wohnung mussten die Haustiere der Familie durch die Feuerwehr gerettet werden. Im Löscheinsatz war die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt.