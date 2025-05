Die Freundschaft von Maximilian Rippel und Andreas Obst begann in einer Straßenbahn. Heute sind die Hallenser prägende Figuren bei den Münchner Basketballern.

München/MZ - Diese Geschichte über eine Freundschaft, in der die Macht des Zufalls und Basketball große Rollen spielen, beginnt in einer halleschen Straßenbahn – der Linie sieben, die sich im Zehn-Minuten-Takt durch die Stadt schlängelt. Jeden Morgen nimmt die „Sieben“ Kinder und Jugendliche auf und spuckt sie vor den Schulen Halles wieder aus. Vor rund 15 Jahren lernten sich in der Straßenbahn zwei Jugendliche kennen. Sie trennte nur eine Haltestelle und verband die Leidenschaft für Basketball.