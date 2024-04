Was kann man an der Uni Halle studieren? Und was hat die Stadt zu bieten? Wissen wollte das am Wochenende viele. Der Spaß kam am Infotag aber auch nicht zu kurz.

Halle (Saale)/MZ. - Freya und Chiara halten am Samstag auf dem Universitätsplatz einen Übersichtsplan in Händen und versuchen sich zu orientieren. „Ich bin ein bisschen überfordert“, sagt Freya.

Die beiden 15-Jährigen kommen aus Sangerhausen beziehungsweise aus der Nähe von Weißenfels und sind Schülerinnen der Waldorfschule in Halle. Die befindet sich im Süden der Stadt, auf dem Unigelände im Stadtzentrum sind sie sonst nicht. Nun nutzen sie den Hochschulinformationstag der Universität Halle, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Denn beide Schülerinnen können sich vorstellen, in ein paar Jahren in Halle zu studieren. Freya interessiert sich für Psychologie und will auch die Gelegenheit nutzen, mehr zu den Möglichkeiten der Studienfinanzierung zu erfahren. Chiara, deren Vater Landwirt ist, zieht es eher in den Bereich Landwirtschaft.

Der Infotag der Hochschule ist gut besucht. Vor dem Löwengebäude stehen die Leute Schlange, um einen Blick hineinzuwerfen. Während auf dem Platz an verschiedenen Ständen die Uni etwa über Sportangebote und das Studentenwerk übers Mensaessen informieren oder die städtischen Wohnungsgesellschaften Auskunft zum Wohnungsmarkt geben.

Chris aus Leipzig ließ sich ein Händel-Motiv aufkleben. Foto: Kleindienst

Auch das Stadtmarketing ist vor Ort und macht Werbung für Halle. Besonders begehrt neben dem Quiz mit Hallefragen und dem Glücksrad sind die Klebetattoos am Stand. Die 16-jährige Chris entscheidet sich für ein Händel-Motiv, das sie sich gleich vor Ort auf den Unterarm kleben lässt. „Vielleicht studiere ich in Halle“, sagt Chris, die aus Leipzig kommt. Familienmitglieder hätten jedenfalls schon gute Erfahrung mit der Uni Halle gemacht.

Dass Halle kleiner als Leipzig ist, findet sie dabei gut. Sie sagt auch: „Halle ist günstiger.“ Das führt denn auch das Stadtmarketing als einen der Gründe an, um nach Halle zu kommen. Laut Elisa Preiß vom Stadtmarketing werden diesmal auch explizit die Eltern angesprochen. Sie erhalten am Stand eine Elternmappe mit Stadtplan und Fakten zu Halle.

Für Fragen stehen außerdem die „Info Scouts“ in ihren grünen Westen bereit. Einer von ihnen ist John, 20 Jahre und selbst MLU-Student. Was Besucher von ihm wissen wollen? „Lehramt ist sehr nachgefragt“, sagt er.

Die Professorin Astrid Meier vom Orientalischen Institut sieht den Infotag indes als schöne Gelegenheit, auf ihr Institut aufmerksam zu machen. So lassen sich an der Uni Halle etwa Physik und Arabistik kombinieren. „Das geht nicht so oft.“