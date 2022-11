Unfall in der Silvesternacht Video: Fahrerflucht mit tödlichem Ende - Freund von Maximilian S. ist dem Täter weiter auf der Spur

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen um den tödlichen Unfall in der Silvesternacht in Halle-Silberhöhe eingestellt hat. Ums Leben kam dabei der 14-Jährige Maximilian. Familie und Freunde sind fassungslos über die Entscheidung. Vincent G., ein Freund des Opfers, äußert sich nun in einem Video-Interview.