Halle (Saale) - Das Amtsgericht Halle hat am Donnerstag den über die Stadtgrenzen bekannten Rechtsextremisten Sven Liebich unter anderem wegen Volksverhetzung und übler Nachrede verurteilt.

Sven Liebich muss demnach für ein Jahr und sechs Monate in Haft. Allerdings besteht die Möglichkeit der Berufung. Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig. Es wäre das erste Mal, dass Liebich zu einer Haftstrafe verurteilt worden wäre.

In vorigen Prozessen sprachen Gerichte lediglich Geld- oder Bewährungsstrafen aus. Der Prozess gegen Liebich vor dem Amtsgericht war Mitte Mai eröffnet worden. In sechs Anklagen hatte die Staatsanwaltschaft unterschiedliche Vorwürfe gegen den 1970 in Merseburg im Saalekreis geborenen Rechtsextremisten erhoben. Liebichs Verteidigerin sprach sich für einen Freispruch ihres Mandanten aus.