Ampel in Kliniken steht auf gelb-rot

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle hat am Sonntag einen weiteren Corona-Todesfall vermeldet. Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz um 38,54 im Vergleich zum Vortag gesunken - sie lag damit am Sonntag bei 689,99. Im Vergleich zur Vorwoche ist auch die Zahl der Neuinfektionen gesunken, sie lag am Sonntag bei 144 (-92).

Dafür stieg die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten um zwei, so dass am Sonntag 131 Menschen im Krankenhaus behandelt wurden. Auch bei den intensiv behandelten Patienten hat sich die Zahl um einen Patienten auf 43 erhöht.

Die Ampel in den fünf halleschen Kliniken steht derzeit auf gelb-rot. Das heißt, Krankenhäuser können trotz Covid-19 Behandlungen und trotz pandemiebedingter Personalausfälle dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten unter Einschränkungen noch durchführen, so die Definition der Ampelfarbe durch die Stadt.

In der Entwicklung zeichnet es sich bei „gelb-rot“ jedoch ab, „dass auch allerdringlichste medizinische Behandlungen in Kürze nur noch durch Unterschreiten des ansonsten jederzeit geforderten medizinischen Standards gewährleisten werden können“, so die Stadt weiter. Trete dieser Fall an, wechsele die Ampelfarbe auf rot.