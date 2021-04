Amerikanische Fliegerbombe in Halle erfolgreich entschärft

Halle (Saale) - Die am Donnerstag entdeckte US-amerikanische75-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft worden. Um 10.15 Uhr habe die Einsatzleitung Entwarnung gegeben,teilte die Stadt Halle mit.

Die Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Fußball-Nachwuchsleistungszentrums an der Willi-Bredel-Straße im Stadtteil Silberhöhe gefunden worden. Es handelte sich um den siebenten Bombenfund auf der Baustelle desLeistungszentrums. Zum zweiten Mal war für die Entschärfung rund um die Fundstelle eine Barriere aus mit Erde gefüllten Stahlcontainern errichtet worden. So konnte eine Evakuierung der am Rand der Gefahrenzone liegenden Wohnhäuser vermieden werden. (mz)