So soll das neue Wohnquartier auf dem Gelände der alten Feuerwache in Trotha aussehen. Die WG Eisenbahn ist der Bauherr.

Halle (Saale) - Das Grundstück der alten Feuerwehr in Trotha, Am Nordbad 4, soll zu einem modernen und attraktiven Wohnquartier entwickelt werden. Die Wohnungsbaugenossenschaft „Eisenbahn“ (WGE) will das Bestandsgebäude abreißen und stattdessen einen Komplex mit drei Vierraum- und zwei Zweirraumwohnungen errichten lassen.

Die Wohneinheiten erhalten entweder Balkone oder Terrassen. „Als Besonderheit ist bei diesem Bauvorhaben zu erwähnen, dass wir mit diesem Projekt dem wohnungspolitischen Konzept der Stadt entsprechen. Einen gewissen Anteil der zu vermieteten Fläche wollen wir preisreduziert am Markt anbieten. Somit sollen die soziale Durchmischung im Stadtgebiet und Neubau zu bezahlbaren Mieten gewährleistet werden“, sagte WGE-Vorstand Matthias Simeonow der MZ.

Moderner Komplex: Alte Feuerwehr wird zum exklusiven Wohnquartier

2019 hatte sich die Wohnungsbaugenossenschaft an dem städtischen Bieterverfahren für das Grundstück beteiligt. Der Finanzausschuss hatte das von der WGE eingereichte Konzept als das Beste bewertet und der Genossenschaft den Zuschlag erteilt. Nun sollen die Arbeiten beginnen und bis Mai 2022 abgeschlossen sein. Alle Wohnungen soll laut WGE Fußbodenheizungen erhalten und im „oberen mittleren Standard“ ausgebaut werden. Auch Kellerräume und Stellplätze werden geschaffen.

Die WGE ist ein eigenständiges Wohnungsunternehmen. Die Genossenschaft hat etwa 2.000 Genossenschaftsmitgliedern und verfügt in Halle nach eigenen Angaben über 2.000 Wohnungen. Darüber hinaus werden in verschiedene Eigentümergemeinschaften Wohnungen auch fremdverwaltet. Seit 1954 werden den Mitgliedern in fast allen Lagen der Stadt Halle Wohnungen zu bezahlbaren Konditionen zur Verfügung gestellt, so die WGE. (mz)