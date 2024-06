An diesem Donnerstag kommt der neue Film des dänischen Starschauspielers in die Kinos. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in Halle-Bruckdorf statt.

Halle (Saale)/MZ - Torsten Raab, dem Inhaber des Puschkinos in Halle, war es selbst gar nicht bewusst. Er wurde kürzlich von einem Besucher darauf aufmerksam gemacht, dass der Film „King’s Land“ mit dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen teils in Halle gedreht wurde. Der Besucher, so Raab, war selbst als Statist bei den Dreharbeiten dabei. An diesem Donnerstag, 6. Juni, kommt der Film nun in die Kinos und wird in Halle im Puschkino gezeigt.