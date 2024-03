Das Thema Solar spielt bei der Mitteldeutschen Baumesse wieder eine größere Rolle. Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Bereiche Energie und Wohnen.

Alles rund ums Thema Bauen - „Saale Bau 2024“ findet am Wochenende in der Messe Halle statt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitag ist die „Saale Bau 2024“ in der Messe Halle eröffnet worden. Die Mitteldeutsche Baumesse steht bis Sonntag Besuchern täglich von 10 bis 18 Uhr offen. Mehr als 120 Aussteller sind in diesem Jahr vor Ort. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Wohnen und Energie.