Nach einer Hausdurchsuchung bei einem Mitglied der Letzten Generation in Halle ist dessen Reaktion eindeutig. Yannick S. will mit seinen Protesten jedenfalls weitermachen.

Der 25-jährige Yannick S. von der Letzten Generation Halle klebte sich in den letzten Wochen am Airport Leipzig/Halle und Frankfurt a. Main fest.

Halle/Frankfurt/MZ. - Unaufgeregt und gelassen zeigt sich der 25-jährige Yannick S. von der Letzten Generation Halle im Gespräch mit der MZ am Freitagmorgen auf dem Marktplatz in Halle. Dem jungen Mann ist kaum anzumerken, dass gut 20 Polizisten 24 Stunden zuvor um 6 Uhr morgens seine Wohnung in Halle gestürmt und durchsucht hatten.