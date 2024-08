Die Stadt Halle will eine großangelegte Bevölkerungszählung starten. Mit der Aktion soll ermittelt werden, wie viele Menschen tatsächlich in Halle leben. Denn laut Zensus „fehlen“ rund 16.000 Hallenser. Die Aktion ist teuer - doch es geht um noch wesentlich mehr Geld.

Aktion „Halle zählt selbst“: Stadt will wahre Einwohnerzahl ermitteln

Wie viele Menschen leben wirklich in Halle?

Wie viele Menschen leben denn wirklich in Halle: Bürgermeister Egbert Geier (Bildmitte) stellt die Aktion "Halle zählt selbst" vor

Halle (Saale)/MZ - Im Streit mit dem Statistischen Landesamt um die korrekte Einwohnerzahl der Stadt Halle hat Bürgermeister Egbert Geier (SPD) die nächste Runde eingeläutet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt soll jede einzelne in Halle gemeldete Person – egal wie alt – persönlich einen Brief aus dem Ratshof bekommen.