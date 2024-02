Mitarbeiter Sven Dietzel ist Impulsgeber für die Fastenaktion im Diakoniewerk in Halle (Saale). Was ihn zum Fasten bewogen hat und welche Tipps er gibt.

Aktion - Sieben Wochen ohne Jammern in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt eine Redewendung mit Blick auf den Fasching. Doch am Aschermittwoch beginnt auch die Fastenzeit, die sieben Wochen lang ist beziehungsweise nach 40 Tagen zu Ostern endet. Fasten ist mittlerweile „modern“ auch bei vielen Nicht-Christen. Man übt sich in Verzicht, fastet Süßigkeiten, Alkohol oder ausgefallenere Dinge.