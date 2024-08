Die Stadt Halle will eine großangelegte Bevölkerungszählung starten. Mit der Aktion soll ermittelt werden, wie viele Menschen tatsächlich in Halle leben, denn laut einer Statistik „fehlen“ rund 16.000 Hallenser.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle will eine umfangreiche Bevölkerungszählung durchführen. Alle in Halle gemeldeten Menschen sollen Ende August einen Brief zugeschickt bekommen. Für die Verwaltung hat die Aktion einen ernsten Hintergrund. Laut der bundesweiten Bevölkerungszählung „Zensus 2022“ wohnen in Halle nur 226.586 Personen. Das sind 16.867 weniger als die Stadt in ihrem eigenen Melderegister führt.

Die Bürger, die einen Brief bekommen, müssen nichts weiter tun. Allein die Zustellung des Briefes dokumentiere laut Stadtverwaltung, dass die Meldeadresse korrekt ist. Damit will die Stadt beweisen, dass tatsächlich über 240.000 Menschen in Halle wohnen und dass der „Zensus 2022“ falsch ist.

Es geht um eine Menge Geld für die Stadt. Wenn die Bundes- und Landesbehörden die niedrige Einwohnerzahl aus dem Zensus als die wahre ansehen, drohen Halle Kürzungen in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro. Pro Kopf erhält die Stadt eine Pauschale von Bund und Land, die dann entsprechend geringer ausfallen würde.