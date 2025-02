Karambolage ereignete sich am Morgen. War eine gefrorene Scheibe die Ursache für den Unfall?

Acht Kinder bei Schulbusunfall in Halle-Neustadt verletzt

Crash auf Magistrale in Neustadt

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus ereignet. Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei acht Personen verletzt, darunter sieben Kinder. Der Crash passierte auf der Magistrale am Abzweig zur Tolstoistraße.

„Nach den Informationen, die uns bislang vorliegen, sollen die Verletzungen nicht schwerwiegend sein. Niemand musste ins Krankenhaus“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller noch am Morgen der MZ. Zu dem Unfall kam es demnach gegen 8.36 Uhr. Das dementieren nun Betroffene. Wie die MZ erfuhr kam es bereits gegen 7.15 Uhr zu dem Unfall auf der Magistrale.

Der Schulbus und ein Skoda fuhren beide stadteinwärts die Magistrale entlang, als der Skoda plötzlich in die Spur des Schulbus gezogen war. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Busfahrer nach MZ-Informationen einen Zusammenstoß verhindern. Mehrere Kinder im Bus wurden durch den Bremsvorgang verletzt.

Mehrere Kinder nach Schulbusunfall in Halle im Krankenhaus

Da in einer ersten Unfallaufnahme keines der Kinder über Schmerzen klagte, wurden die Kinder mit einem Ersatzbus zur Schule transportiert. Bereits auf der Fahrt zur Schule klagten dann mehrere Kinder über Schmerzen und der Rettungsdienst und auch ein Notarzt, wurden zur Ausstiegshaltestelle in den Südstadtring bestellt.

Nach Bus-Unfall in Halle: Zugefrorene Scheibe Ursache für schweren Unfall?

Nach einer Sichtung aller Kinder mussten auch mehrere Kinder in ein städtischen Krankenhaus gebracht werden. Nach MZ-Informationen soll die Scheibe des Skoda komplett eingefroren gewesen sein. Der Fahrzeugführer soll kein freies Sichtfeld gehabt haben. Ob das die Ursache für den Unfall war, muss nun die Polizei klären.