Halle (Saale) - Die gut 50 Messgewänder hängen sorgfältig aufgereiht, so als wäre man im Kaufhaus. Und ein bisschen so fühlt sich Ordensschwester Dominika Kinder derzeit auch. „Wir probieren gerade, unser ganzes Inventar so gut es geht zu verteilen“, erklärt die 73-Jährige. Schränke, Matratzen und Betten würden nach Polen geschickt, die Kelche nach Rom. Mehrere Gemälde habe das brandenburgische Kloster Marienstern genommen, wohingegen Kirchenbänke eher Ladenhüter seien. „Doch für die Messgewänder war gestern erst ein Priester aus Magdeburg da, der ein paar davon haben will“, berichtet Dominika Kinder. Und so wird es nach und nach leer in den Klosterräumen der Schwestern von der Heiligen Elisabeth in Halle. Und das muss es auch.

