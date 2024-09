Halle (Saale)/MZ. - Kaum eine Ausstellung in der mitteldeutschen Kunst- und Kulturlandschaft wurde ohne seine Anwesenheit eröffnet. Stets war sein fachkundiges Urteil, seine Laudatio bei Vernissagen, sein Fachvortrag bei wissenschaftlichen Foren gefragt. Nun muss Halles Kunst- und Kulturszene Abschied nehmen von Theo Immisch. Der langjährige Kustos der fotografischen Sammlungen des Kunstmuseums Moritzburg ist in der Nacht zu Sonntag nach längerer schwerer Krankheit verstorben. Der renommierte Kunsthistoriker und Autor zahlreicher Bücher und Publikationen wurde 70 Jahre alt. Er hinterlässt vier Töchter.

Theo Immisch, der stets mit „T. O.“ unterzeichnete und dessen Initialen sein Markenzeichen waren, wurde 1953 geboren, er studierte Kunstgeschichte und Psychologie in Berlin und Halle. 1987 übernahm er als Gründungskurator die Sammlung Fotografie am Kunstmuseum Moritzburg. Bis zu seiner Pensionierung 2018, aber auch darüber hinaus zeichnete Theo Immisch für Ausstellungen und Publikationen zur Fotografie des Neuen Sehens, zur ostdeutschen und osteuropäischen Fotografie nach 1945 sowie zur zeitgenössischen internationalen Fotokunst verantwortlich.

Das Kunstmuseum Moritzburg zählt zu den Museen, die – auch dank Theo Immisch – über eine eigenständige Sammlung Fotografie verfügen. Grundstock dieser ist eine Schenkung des Nachlasses des Fotografen Hans Finsler 1986, die unter der Kuratur Theo Immischs zu einer anerkannten Fotografie-Sammlung aufgebaut wurde. Derzeit umfasst diese annähernd 90.000 Objekte sowie eine Fachbibliothek von über 8.000 Bänden. Finsler, zu dem Theo Immisch ebenfalls publizierte, leitete von 1927 bis 1932 die Fotoklasse an der Kunstschule Burg Giebichenstein. Er gehört zu den wichtigsten Vertretern des Neuen Sehens.

In Halles Kunst- und Kulturszene ist die Trauer um Theo Immisch, der als Autorität in der bundes- und vor allem ostdeutschen Fotografie-Szene gilt, groß. Viele junge Fotografen hat T.O., wie er genannt wurde, dabei unterstützt, ihren Weg zu gehen. „Ein feiner gebildeter Mann mit Humor und Neugier“, so Puppentheater-Intendant Ralf Meyer. Ihm verdanke er viel, sagt Buchhändler Raimund Müller: „Jahre der Freundschaft, den Namen der Buchhandlung, die Kunst an den Wänden, endlose Gespräche“. Das Kunstmuseum Moritzburg wird mit einem ausführlichen Beitrag Theo Immischs Verdienste für die Kunstwelt ehren. Regisseur, Filmemacher und Fotograf Mario Schneider spricht indes allen aus dem Herzen: „Er wird uns fehlen“.