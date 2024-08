Halle (Saale)/MZ. - Nun ist es Gewissheit: Das „Rosi’s“ in der Martha-Brautzsch-Straße steht vor dem Aus. Inhaber Carsten „Rotty“ Rothweiler wirft das Handtuch. Am Freitag wird der Kneiper zum letzten Mal in die Bier- und Sportbar an der Ludwig-Wucherer-Straße einladen. „Wir wollen mit einem letzten Kneipenabend Tschüss sagen“, so Rothweiler auf MZ-Nachfrage.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.