Ab wann in Halles Süden wieder Züge fahren

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein scheinbar banaler Moment, wie er auf Großbaustellen der Bahn zum Alltag gehört. Am Haken eines Krans schwebt eine 300 Kilo schwere Betonschwelle herab, Arbeiter bringen sie in Position. „Das ist ein historischer Augenblick, denn jetzt ist die neue Strecke, die Kasseler Bahn, geschlossen“, sagt Thomas Lukowiak, Projektleiter für den Umbau des Bahnknotens in Halle. 2014 hatte das Mammutvorhaben begonnen, in das seitdem über 800 Millionen Euro Investitionskosten geflossen sind. Und im Süden der Stadt, dort wird seit Anfang Februar die neue Infrastruktur für einen modernen Zugverkehr gebaut, haben die Bautrupps das Finale vor Augen.