Mit Video: A14 nach schwerem Unfall bei Halle gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Montagmorgen hat sich bei Halle ein schwerer Unfall ereignet. Was bisher bekannt ist.

Schwerer Unfall bei Halle: Ein Lkw-Fahrer kollidierte mit einem Sportwagen-Fahrer. Am Jaguar entstand ein Totalschaden.

Halle (Saale)/MZ - Bei Halle ist die A14 nach einem schweren Unfall in Richtung Magdeburg gesperrt. Am Montagmorgen waren zwischen Halle Ost und Peißen ein Jaguar und ein Lkw in eine Karambolage verwickelt.

Im Video: Schwerer Unfall auf A14 bei Halle

Ein schwerer Unfall hat sich auf der A14 bei Halle ereignet (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Der Sportwagen wurde dabei im Frontbereich völlig zerstört. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten in eine Klinik. Wie viele Personen verletzt sind, ist derzeit noch unklar.