63-Jähriger bei Brand in Wohnanlage in Halle verletzt

Halle (Saale)/MZ - Er wurde durch den Rauchmelder in seiner Wohnung geweckt: Kurz nach Mitternacht ist ein 63-Jähriger in einer Wohnanlage der Volkssolidarität in Neustadt durch lautes Fiepen aus dem Schlaf gerissen worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann ein Laptop und sein Handy auf einem Tisch über eine Verteilerdose an den Strom angeschlossen. Dort brach das Feuer aus. Die Anlage befindet sich im Fohlenweg, die Hauptwache der Feuerwehr ist in unmittelbarer Nähe. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern. Der Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Anlage für Betreutes Wohnen wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und bleibt nutzbar.