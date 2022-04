52-Jährige wurde in ihrer Wohnung in Halle-Neustadt getötet

Der Ehemann findet seine Frau leblos in einer Blutlache. Ein Großaufgebot der Polizei sucht in Halle-Neustadt an Spuren.

Halle (Saale)/MZ - Die Obduktion am Samstag bringt die furchtbare Gewissheit: In Neustadt ist am Freitagabend eine 52-Jährige in ihrer Wohnung Opfer eines Verbrechens geworden. „Ich kann bestätigen, dass die Frau getötet wurde“, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener am Sonntag auf Nachfrage der MZ. Weitere Angaben machen Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht. Auch hüllen sich die Ermittler in Schweigen, welche Verletzungen letztlich zum Tod der 52-Jährigen führten.