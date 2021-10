50 Millionen Euro: Moritzburg Halle erhält neues Depot

Halle/MZ - 60 Millionen Euro für Bauarbeiten an der Moritzburg sind jetzt bestätigt worden. 50 Millionen Euro sollen in den Neubau eines Depots fließen, wie die Kunststiftung Sachsen-Anhalt mitteilte. Weitere zehn Millionen Euro sind für die Sanierung der Burgbrücke sowie für die Dachsanierung an Nord- und Westflügel vorgesehen.

Die Gelder kommen aus einem Sonderinvestitionsprogramm und umfassen für Sachsen-Anhalt insgesamt 200 Millionen Euro, die bis 2027 in zehn Liegenschaften der Kulturstiftung fließen - finanziert je zur Hälfte vom Land und vom Bund. Profitieren sollen unter anderem auch die Schlösser in Bernburg und Köthen sowie die Burg Falkenstein. Die Fördersumme für den Neubau an der Moritzburg macht in der Liste den größten Posten aus. Mit dem Zentraldepot der Kulturstiftung sollen Zwischenlösungen in dem historischen Komplex überflüssig und sowohl die Bausubstanz als auch die Kunstwerke geschützt werden. Kulturminister Rainer Robra (CDU) zeigte sich erfreut: „Das Sonderinvestitionsprogramm bietet für Sachsen-Anhalt eine enorme Chance. Erstmals werden wir unsere Kulturschätze umfassend sanieren und präsentieren können.“