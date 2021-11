310 Neuinfektionen in Halle - 26 Erkrankte auf den Intensivstationen

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle impft in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen nur noch Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ihren Wohnsitz in der Stadt haben. Grund ist die Begrenzung des Impfstoffs von Biontech.

Steigende Nachfrage: Halle eröffnet erneut sein Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße

Die Ständige Impfkommission empfiehlt nur dieses Vakzin zur Corona-Impfung für Jüngere, weil das Risiko einer Herzmuskelentzündung als Nebenwirkung der Impfung deutlich niedriger sei als etwa der Wirkstoff von Moderna. „Impflinge, die nicht in halle wohnen, werden abgewiesen“, teilte die Stadt am Freitag mit. Bei den Immunisierungen hätten zudem Zweit- und Auffrischungsimpfungen Vorrang. Alle Personen über 30 bekommen Moderna gespritzt. Es sei genügend Impfstoff dieses Herstellers vorhanden.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Corona-Impfungen öffnet die Stadt am Montag wieder das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße. wird die Stadt Halle (Saale) die Impfangebote des Öffentlichen Gesundheitsdienstes noch einmal ausweiten. Ab Montag, 29. November 2021, sind wieder Impfungen in der Heinrich-Pera-Straße möglich, dann zunächst täglich zwichen 14 und 16 Uhr. Die Kapazitäten werden dort Schritt für Schritt erweitert, so die Stadt.

Inzidenz kletterte weiter, jetzt auf 670,30 Fälle

Damit bietet der Öffentliche Gesundheitsdienst ab kommender Woche Impfungen an drei Standorten an: Heinrich-Pera-Straße, Bergmannstrost und Burgstraße. An den Standorten werden sowohl Impfungen nach vorheriger Terminierung durchgeführt als auch freie Impfungen, für die kein Termine gebucht werden muss. Unterdessen meldete die Stadt am Freitag ein weiteres Todesopfer, dass an einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist. 310 Neuinfektionen wurden bekannt.

Die Inzidenz kletterte weiter, jetzt auf 670,30 Fälle. 92 Patienten müssen in Kliniken versorgt werden, neun mehr als Donnerstag. Auf den Intensivstationen liegen 26 Erkrankte (plus 2). Bei den Corona-Kontrollen des Ordnungsamtes wurden zudem vier Verstöße in gastronomischen Betrieben gegen die Auflagen festgestellt. Dies betraf die allgemeinen Hygieneregeln, die Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsliste sowie die Überprüfung von 2G- oder 3G-Nachweisen.