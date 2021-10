30 Jahre Friedenskreis: Verein blickt auf einer bewegte Geschichte in Halle zurück

Halle (Saale)/MZ - Frieden ist einer der Zustände in der Welt, den eigentlich alle Menschen wollen, aber nur wenige tun aktiv etwas dafür, dass er auch tatsächlich eintritt. Anders ist das im Friedenskreis Halle, wo sich seit nunmehr 30 Jahren eine wachsende Zahl Hallenser dafür einsetzt, dass an verschiedenen Orten in der Welt Frieden kommt, oder zumindest keine neuen Konflikte ausbrechen. Zum 30-jährigen Jubiläum blickt der Verein auf eine bewegte Geschichte zurück.

Aus verschiedenen Bürgerbewegungen und Initiativen, die im Zuge der Friedlichen Revolu-tion zusammengekommen waren, gründete sich im Oktober 1991 der Verein Friedenskreis. Als 21-Jähriger war kurze Zeit später auch der damalige Erziehungswissenschaftsstudent Christof Starke mit dabei.

Hilfspakete für Menschen im ehemaligen Jugoslawien

Hilfspakete für Menschen im ehemaligen Jugoslawien hat er damals gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern zusammengeschnürt. Jugoslawien sei Anfang der 90er-Jahre gesellschaftlich sehr präsent gewesen, sagt Starke. Er habe die Pakete mit der Erfahrung geschnürt, dass die Wende in Deutschland friedlich verlaufen sei und friedvolle Konfliktlösungen deshalb auch anderswo möglich sein müssten.

Dass er bis heute im Verein aktiv geblieben ist, mehrfach unter anderem nach Bosnien fuhr und seit einigen Jahren sogar hauptamtlicher Geschäftsführer des Friedenskreises ist, hätte er sich 1992 noch nicht vorstellen können. „Ich habe mitgemacht, weil es einfach nette Menschen waren, mit denen man sich gemeinsam für etwas engagieren konnte“, sagt er.

Zur Jubiläumsfeier hat der Verein sein Archiv durchstöbert

Aus den anfänglichen Hilfslieferungen in den Balkan entwickelte sich langsam eine enge Verbindung zu unterschiedlichen Organisationen vor Ort. So entsendet der Friedenskreis jedes Jahr Helfer, die beispielsweise ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland machen wollen und er empfängt auch Freiwillige aus anderen Ländern in Halle. Heute geht es längst um mehr als die Balkanstaaten.

Zur Jubiläumsfeier hat der Verein sein Archiv durchstöbert und mit Materialien eine kleine Ausstellung auf Schautafeln erstellt. Das Einzige, was es nach 30 Jahren Friedenskreis noch nicht gibt, ist ein eigenes Vereinshaus. Doch man sei auf der Suche, sagt Starke.