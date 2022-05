30 Automaten im ersten Halbjahr - Die Spur der Panzerknacker in Halle

Ob Kaugummi, Zigaretten, Fahrkarten oder Bargeld: Im ersten Halbjahr sind 30 Automaten in und um Halle angegriffen worden. Was die Polizei sagt.

Halle (Saale)/Gröbers/MZ - In Zwintschöna und Gröbers müssen Reisende ihre Tickets derzeit in der S-Bahn kaufen. Unbekannte Täter hatten auf beiden Haltepunkten die Fahrkartenautomaten gesprengt. In Zwintschöna konnten die Räuber mit Bargeld entkommen, in Gröbers kamen sie an die Geldkassette nicht heran. „Ob eine Verbindung zwischen beiden Angriffen besteht, können wir noch nicht sagen“, meint Beate Heitmann, Sprecherin des Polizeireviers im Saalekreis. Doch offenbar handelt es sich um unterschiedliche Täter. In Gröbers hätten sich die Angreifer nicht besonders professionell angestellt, heißt es aus Ermittlerkreisen.