25-jähriger Hallenser versucht 14-Jährigen zu schlagen

Halle (Saale) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00.10 Uhr, ist es in der Albert-Einstein-Straße in Halle zu einer Auseinandersetzung mit einer Körpeverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich das 14-jährige Oper und der 25-jährige Angreifer mit weiteren Personen in einer dortigen Wohnung. Der 25-Jährige versuchte aus bisher nicht bekannten Gründen den 14-Jährigen zu schlagen, was durch die Freunde unterbunden wurde.

Der Angreifer verließ daraufhin die Wohnung, woraufhin die anderen Personen die Polizei informierte. Sie konnten den 25-jährigen Mann und zwei weitere Begleiter noch im Umfeld der Wohnung stellen. Eine Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen im polizeilichen Register ergab, dass gegen diesen ein Unterbringungshaftbefehl vorlag. Dieser wurde durch die Polizei vollstreckt und sie nahm den 25-jährigen Mann in Gewahrsam. Jedoch steht die richterliche Verkündung des Haftbefehls am Amtsgericht Halle steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen aufgenommen.