22 Meter hoch: Größtes Buntstift-Wandbild der Welt ist bei der Volksbank Halle zu sehen

Halle (Saale)/MZ - Bei diesem Treppenhaus will keiner den Fahrstuhl benutzen: Am Mittwochabend wurde in der Zentrale der Volksbank Halle das größte Buntstift-Wandgemälde der Welt zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Es ist 22 Meter hoch und fünf Meter breit, erstreckt sich über alle fünf Etagen. Burg-Absolvent Stefan Schwarzer hatte mit seinem Künstlerkollegen Auris vier Wochen an der Fertigstellung gearbeitet. Acht Stunden standen die beiden Zeichner täglich auf einem Gerüst. Sechs bis sieben Kilo Farbpikmente und 600 Buntstifte waren nötig, das Werk „Step by Step“ zu erschaffen.

Der Burg-Absolvent Stefan Schwarzer aus Leipzig hatte sich in einem Wettbewerb durchgesetzt. "Es war hart und für mich eine unglaubliche Erfahrung", sagte er am Mittwoch. Foto: Silvio Kison

„Die Einbindung eines so farbenfrohen Wandbildes war ein Prozess, der unsere Vorstellungskraft mehrfach forderte. Das Ergebnis spricht für sich“, sagte Volksbank-Chef Sascha Gläßer bei der Einweihung. Er habe bewusst reale Formen abstrahiert, um die Vorstellungskraft der Betrachter zu wecken, meinte Schwarzer. „Jeder sieht auf dem Bild etwas anderes. Und Schritt für Schritt entdeckt man etwas Neues“, sagte der Künstler. Die Volksbank will das momumentale Kunstwerk der Öffentlichkeit zugänglich machen und denkt darüber nach, Führungen anzubieten.