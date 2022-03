20 Kinder bei Busunfall in Halle verletzt

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Busunfall am Zollrain in Halle-Neustadt sind am Mittwochnachmittag 20 Schulkinder verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sowie Notärzte waren im Einsatz, um die Drittklässler zu versorgen. Einige Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich aber nicht um schwere Verletzungen handeln. Direkt am Unfallort wurden die Mädchen und Jungen versorgt, die Schürfwunden oder Prellungen erlitten haben. Die Kinder waren nach dem Schwimmunterricht mit einem Linienbus auf dem Weg zurück in die Schule.