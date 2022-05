Positiver Test: Am Freitag sind in Halle 196 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden.

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Zahlen in Halle sind erneut gesunken. Am Freitag meldete die Stadt 196 Neuinfektionen - 24 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel den Angaben zufolge um 10,05 auf 521,58 Fälle je 100.000 Einwohner. In halleschen Krankenhäusern wurden 65 Covid-19-Patienten behandelt. Allerdings ist auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Krankheit gemeldet worden.