Aus der Haftanstalt in der Kleinen Steinstraße in Halle befreiten die Aufständischen am 17. Juni 1953 245 Häftlinge. Was aus dem Bau geworden ist.

Bauhistoriker Andreas Stahl im Zellentrakt der früheren Untersuchungshaftanstalt in der Kleinen Steinstraße in Halle

Halle/MZ - Die Farbe blättert großflächig von den in einem stumpfen Gelb getünchten Wänden. In den schmalen Zwei-Mann-Zellen, die zeitweise mit bis zu sechs Häftlingen belegt waren, stehen hier und da vom Rost angenagte Bettgestelle.

Gitter zerteilen den Flur. Es riecht modrig. Und einen kurzen Augenblick lang wirkt es so, als käme gleich der Schließer um die Ecke. Die ehemalige Untersuchungshaftanstalt in einem Hinterhof der Kleinen Steinstraße 7 in Halle, am Rande der Innenstadt, rottet seit Jahrzehnten vor sich hin.

Gefängnis in der Kleinen Steinstraße: Schauplatz des Volksaufstandes vom 17. Juni

Dabei, sagt Andreas Stahl, sehe es hier heute schon viel besser aus. Stahl ist Bauhistoriker beim Landesamt für Denkmalpflege. Als seine Behörde vor einigen Jahren den Gebäudekomplex zwischen Kleiner Steinstraße und Hansering übernahm, mussten sie erst kiloweise Müll, zerschlagenes Geschirr, Tauben- und Rattendreck entfernen.

Ein Teil, das 1842 erbaute Inquisitoriat, dient mittlerweile als Bibliothek und Archiv. Doch der zwischen 1908 und 1910 angebaute L-förmige Flügel mit den heruntergekommenen Zellen wartet weiter auf bessere Zeiten.

Es ist einer der wichtigsten Schauplätze des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in Halle, den aber kaum jemand kennt – zumindest nicht so. Aus der Untersuchungshaftanstalt befreien die Aufständischen an jenem Tag insgesamt 245 Gefangene. Eine wohl spontane Aktion, die sich aus der Dynamik der Demonstration durch die Stadt entwickelt.

Wird aus der Haftanstalt in der Kleinen Steinstraße in Halle eine Gedenkstätte?

Es gibt Bilder von der Befreiung: Menschenmassen vor dem geöffneten Gefängnistor in der Kleinen Steinstraße, das in einen Hof und weiter zum Zellenkomplex führt. In der Menge ein Lastwagen mit Polizisten, der feststeckt. „Dank dieser Bilder ist die Kleine Steinstraße im ikonografischen Gedächtnis des 17. Juni sehr präsent“, so der Historiker Jan Kellershohn vom Institut für Landesgeschichte am Landesamt für Denkmalpflege. Einerseits. Andererseits: Der verrottende Zellentrakt ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt.

Wie kann das sein, bei einem Ort mit dieser Vergangenheit? Kellershohn erklärt: Aus Gedenkperspektive habe man sich für die Kleine Steinstraße lange weniger interessiert, weil der Komplex – anders als etwa der „Rote Ochse“ in Halle – kein Stasi-Gefängnis war, sondern eine Untersuchungshaftanstalt, obwohl dort auch abgeurteilte Strafgefangene einsaßen. Doch die Unterscheidung – dort politische Gefangene, hier die Kriminellen – sei in der Geschichtswissenschaft mittlerweile nicht mehr Standard, sagt der Historiker. Damit ändert sich allmählich auch der Blick auf Orte wie das Gefängnisareal Kleine Steinstraße.

In einem Teil des Zellentrakts kann sich das Landesamt denn auch eine Gedenkstätte vorstellen. Eine Konzeption und einen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht. Und der Rest des Gebäudes? Dort sollen weitere Arbeitsräume entstehen. „Wir sind uns der Verantwortung für diesen geschichtsträchtigen Ort bewusst“, sagt Bauhistoriker Andreas Stahl. „Aber ein Gebäude, das nicht genutzt wird, verfällt irgendwann.“

Demonstranten vor dem offenen Gefängnistor in der Kleinen Steinstraße in Halle (Foto: Bundesarchiv/BStU/MfS BV Halle/Filmaufnahme Albert Ammer)

Untrennbar verbunden ist die Geschichte der Haftanstalt Kleine Steinstraße mit dem Namen einer bis heute geheimnisumwitterten Frau: Erna Dorn. Eine Frau, von der man, wie der hallesche Historiker Udo Grashoff sagt, noch immer nicht weiß, ob das ihr richtiger Name war. Eine Frau mit Gefängniskarriere, die auch unter anderen Namen aufgetreten war. Die sich 1952 in Haft in Halle selbst bezichtigt hatte, als „KZ-Kommandeuse“ gearbeitet zu haben, obwohl es diese Position so nie gab.

Erna Dorn will sich interessant machen. Doch sie ist bloß eine gewöhnliche Kleinkriminelle

Eine Frau auch, die von sich behauptete, mit dem KZ-Kommandanten Erich Dorn verheiratet gewesen zu sein, der aber gar nicht existierte. Eine Frau, die sich wohl interessant machen wollte, die nach allem, was man weiß, aber bloß eine gewöhnliche Kleinkriminelle war. „Sie log und korrigierte ihre Lügen mit immer neuen Lügen“, sagt Grashoff, der intensiv zu Erna Dorn geforscht hat.

Auch Erna Dorn wird am 17. Juni aus dem Gefängnis Kleine Steinstraße befreit. Am Tag darauf nimmt die Polizei sie wieder fest. Vier Tage später wird sie zum Tode verurteilt, am 1. Oktober in Dresden hingerichtet – als Rädelsführerin, die sie nie war, eines „faschistischen Putsches“. Sprach sie, wie kolportiert, nach ihrer Befreiung bei der Großkundgebung auf dem Hallmarkt, war sie Mitglied des halleschen Streikkomitees? Grashoff betont: „Das erste ist nicht belegt, das zweite falsch.“

Mit dem Todesurteil gegen Erna Dorn demonstriert der SED-Staat seine Macht

Der Fall von Erna Dorn ist ein Paradebeispiel für die gut geölte Propaganda-Maschine des SED-Staates: Eine am 17. Juni befreite Gefangene mit angeblicher NS-Vergangenheit – für die Behörden ist das ein gefundenes Fressen.

Das Urteil über Erna Dorn ist damit praktisch schon geschrieben. Der Staat, sagt Grashoff, habe mit der gegen sie verhängten Todesstrafe auch das Signal aussenden wollen: „Faschistische Putschisten“, um in der damals offiziellen Diktion zu bleiben, werden mit aller Härte bestraft. „Eine klare Machtdemonstration“, urteilt Grashoff.

Wo genau im Haftkomplex Kleine Steinstraße sich die Zelle befand, in der Erna Dorn eingesperrt war, das lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Auch nicht, ob man sie mal in eine der Dunkelzellen im Keller des Altbaus von 1842 gesteckt hat, der dem Landesamt für Denkmalpflege heute als Bibliothek und Archiv dient.

Eine dieser Zellen, ein enger Verschlag unter einer Treppe, hat die Behörde so originalgetreu wie möglich erhalten. Einschließlich der schweren Türen und des roten Lichts, das die Wachleute bei Bedarf einschalten konnten. „Ein unmenschlicher Umgang mit den Gefangenen war das“, sagt der Bauhistoriker Andreas Stahl, ehe er die schwere Zellentür wieder schließt.