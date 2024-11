In einem Heim in Halle sollen teils problematische Zustände herrschen. Ein Jugendlicher klagt gegen seine Inobhutnahme. Er sei gegen seinen Willen mit Drogen in Kontakt gekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Als der 16-jährige Florian (Name geändert) im Oktober in das Awo-Kinder- und Jugendschutzhaus in der Klosterstraße kam, befand er sich in keiner guten Situation. Nach zwei Wochen in der Wohngruppe war für ihn jedoch alles nur noch schlimmer geworden. Vor Gericht wehrte der Junge sich gegen seine Inobhutnahme und machte der Awo-Einrichtung schwere Vorwürfe. Mutmaßlich gelangen Jugendliche in dem Schutzhaus sehr leicht an Drogen. Die Awo lässt einige MZ-Nachfragen unbeantwortet. Stattdessen spricht die Heimleitung von „Schutz vor Misshandlung“.