Jugendliche attackiert Bundespolizisten in Halle

Die Bundespolizei hatte es in Halle mit einer aggressiven Teenagerin zu tun.

Halle (Saale)/MZ - Eine Teenagerin hat am Donnerstagabend die Bundespolizei in Halle beschäftigt. Die 15-Jährige saß in der Regionalbahn von Weißenfels nach Halle und hatte ein Fahrrad bei sich. Als der Schaffner sie kontrollierte, hatte sie weder ein Ticket, noch Ausweise oder Bargeld bei sich.

In Halle warteten bereits Einsatzkräfte der Bundespolizei auf das Mädchen. Die Teenagerin musste mit zur Dienststelle, soll sich aber zunehmend aggressiv verhalten haben. Sie habe ihr Fahrrad auf den Bahnsteig geworfen und soll die Polizisten beleidigt haben. Auf dem Revier wollte sie sich nicht durchsuchen lassen.

„Sie hat plötzlich nach den Beamten getreten und geschlagen. Ihre Gegenwehr war stark. Sie konnte nur durch Gewalt unter Kontrolle gebracht werden“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der MZ. Wie sich herausstellte, gilt die 15-Jährige als vermisst. Sie stammt offenbar aus Köln. Die Bundespolizei übergab sie an eine Jugendeinrichtung. Zudem erhält sie mehrere Strafanzeigen.