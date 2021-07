14 Unfälle am Freitag Vormittag im Stadtgebiet von Halle

Halle (Saale)/MZ - Im Stadtgebiet von Halle ereigneten sich am Freitagvormittag zwischen 6 und 12 Uhr elf Verkehrsunfälle mit Sachschaden und drei Unfälle mit insgesamt drei Leichtverletzten. Wie die Polizei mitteilte, kam es nach Unfällen in der Franckestraße und An der Magistrale, Höhe An der Feuerwache, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ob die Verkehrsunfälle auf den einsetzenden Regen zurückzuführen sind, könnenoch nicht gesagt werden, so die Polizei. Die Unfallzahlen wichen nur geringfügig von einem vergleichbaren Freitag im Stadtgebiet von Halle ab.