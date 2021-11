In Halle finden derzeit die 14. Filmmusiktage statt.

Halle (Saale)/MZ - Die Verfilmung von Stefan Zweigs „Schachnovelle“ läuft derzeit im Luchs-Kino und im Puschkino. Regisseur Philipp Stölzl und Komponist Ingo Frenzel kommen am Samstag nach Halle, um bei den 14. Filmmusiktagen über ihr Werk zu diskutieren. Aber auch andere Größen der Branche sind auf dem zweitägigen Kongress vertreten. Die Filmkomponistin Christine Aufderhaar, die unter anderem Musik für „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ geschrieben hat, nimmt ebenfalls teil.

Die International Academy of Media and Arts organisiert die Filmmusiktage in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität. Unter dem Titel „Zukunftsmusik-Film und Musik für die Welt von morgen“ geht der Kongress vor allem der Frage nach, welche technischen, musikalischen und wirtschaftlichen Entwicklungen die Zukunft von Film und Musik bestimmen werden. „Es ist verblüffend, wie gut Computerprogramme bereits heute Filmmusik komponieren können“, sagt der wissenschaftliche Leiter Georg Maas.

14. Filmmusiktage in Halle: Stars aus der Filmbranche besuchen Kongress in der Saalestadt

Allerdings könne der Computer nur das verarbeiten, was ihm vorgegeben wurde. Die Kreativität der Komponisten sei immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. „Wir wollen uns auf dem Kongress mit der Frage beschäftigen, inwieweit die Arbeit der Komponisten zukünftig gefährdet ist“, sagt Maas.

Ein Höhepunkt des Programms ist zudem das große Abschlusskonzert mit der Staatskapelle unter der Leitung von Bernd Ruf am Sonntag. Gespielt werden klassische und neue Filmmusiken unter anderem europäischer Künstler sowie ganz neue Kompositionen von Masterstudenten. Aufgrund der Pandemie sind jedoch weniger Besucher als sonst zugelassen. Das Konzert ist damit bereits ausverkauft.