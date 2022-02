100 Menschen solidarisieren sich am Markt in Halle mit der Ukraine

Auch am Montag setzen in Halle Bürger Zeichen gegen Krieg und fordern einene Stopp der Aggression in Europa. Doch das Engagement ist nicht nur ideell.

Halle (Saale)/MZ - Am Montagabend hat der Friedenskreis Halle zu einer Mahnwache an der Marktkirche aufgerufen, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Etwa hundert Personen nahmen an der Veranstaltung Teil. Es wird eingeladen, Blumen zu hinterlegen und bereitgestellte Kerzen anzuzünden.

Forderung nach sofortigem Kriegs-Stopp

Christof Starke, Geschäftsführer des Friedenskreis Halle e. V., sprach sich vor Ort für Friedensvehandlungen aus und forderte, den Krieg zu stoppen. „Seit Donnerstag herrscht Krieg in Europa. Viele Menschen sind auf der Flucht“, sagte Starke

Hilfgüter-Sammlung in Halle

Starke verwies zudem auf den Slawia Verein und die vier Stellen in Halle, an denen Hilfsgüter gesammelt werden. So etwa in der Wilhelm Külz Straße 22 (wochentags 10 bis 18 Uhr) und in der Straße Zur Saaleaue 51a ( wochentags 8 bis 14 Uhr).

Die Friedenswache soll gegebenenfalls in den kommenden Wochen wiederholt werden. Christof Starke lud dazu ein, sich dabei einzubringen. „Damit wir nicht starr bleiben, sondern aktiv sind“, wie er sagte .