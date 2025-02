Halle (Saale)/MZ. - Kurz vor der Oberbürgermeister-Stichwahl nimmt der Wahlkampf buchstäblich immer mehr an Fahrt auf. Während SPD-Kandidat Egbert Geier am Samstag mit einer Tatra-Bahn („Geier-Express“) durch die Stadt rollen möchte, zeigte sich Alexander Vogt (parteilos) jüngst am Steuer eines kleinen Baggers, mit dem er am Gimritzer Damm Erde bewegte. Im Internet erreichen die Kandidaten mit kleinen Filmchen Tausende Menschen. Dabei lässt sich ein Trend ablesen, der laut einem Wissenschaftler durchaus wahlentscheidend sein kann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.