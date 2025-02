Welche Rolle die AfD für Vogt spielt Politikwissenschaftler kritisiert Halles neuen OB Alexander Vogt

Noch nie zuvor haben in Halle so viele Menschen den Oberbürgermeister gewählt wie am Sonntag. Ein Politikwissenschaftler erklärt, welche drastischen Auswirkungen das hatte und warum die AfD für Vogt entscheidend war.