Beim OB-Wahlforum des Handwerks wird der Wunsch nach einem Wirtschaftsverantwortlichen in der Stadtspitze laut. Wie die Kandidaten dazu stehen und welche Forderungen es noch gibt.

OB-Wahlen in Halle

Halle (Saale)/MZ. - „Ich bin dafür, aber es sollte jemand sein, der etwas davon versteht.“ Sven Macha musste nicht lange überlegen. Der Unternehmer und parteilose Oberbürgermeister-Kandidat war am Freitag nicht der einzige auf dem Podium im Autohaus Mundt, der sich für die Schaffung eines Wirtschaftsbeigeordneten-Postens an der Stadtspitze aussprach. Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft hatten zu der Fragerunde in die Trothaer Straße eingeladen, zu der fünf der neun Kandidaten erschienen. Themenschwerpunkte: Wirtschaft und Verkehr.