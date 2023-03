Vier Maschinen umgeleitet Drohne legt Flugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle lahm

Eine Drohne hat am Sonntagabend den Flugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle lahmgelegt. Ein Polizei-Hubschrauber konnte das Fluggerät bis Schkeuditz verfolgen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.