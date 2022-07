„Vanlife“ lockt in Ferropolis

Gräfenhainichen/MZ - Das Event für „Anderscamper“ geht in die zweite Runde: Das „Vanlife - Ferropolis“ lockt in diesem Jahr vom 22. bis 24. Juli mit einem umfangreichen Programm auf die Halbinsel. Umgeben von den fünf Tagebaubaggern erwarten die Teilnehmer nicht nur Van-Stellplätze in besonderer Kulisse. Fachmesse, Workshops und Vorträge rund um Caravaning und Vanlife, ergänzt durch Yoga, Stand-Up-Paddeln und Beachsport-Angebote an den Badestränden, runden das Angebot ab. Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden in diesem Jahr über 600 Fahrzeuge auf Ferropolis erwartet. Inmitten des Gremminer Sees können Besucher in diesem Jahr auch erstmals Tickets vor Ort erwerben. Die Festivaltickets sind bereits ausverkauft. Tagesgäste können aber, wie alle Camper, die Messe und das abwechslungsreiche Programm erleben.