Schüler rennen beim Spendenlauf in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/MZ - Immer wieder liest und hört man davon, dass Menschen anderen in Not geratenen Menschen Hilfe zuteil werden lassen. Nichts Neues also, könnte an meinen und doch ist es ein sehr wichtiges Anliegen. Das dachten sich auch die Schüler und die Lehrkräfte des Paul-Gerhardt-Gymnasiums in Gräfenhainichen und machten sich Gedanken darüber, in welcher Form dies umzusetzen sei.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<