Rettungshubschrauber landet vor Kraftwerkstor in Zschornewitz

Der Rettungshubschrauber landete in Zschornewitz

Gräfenhainichen/MZ - Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt ist am Mittwochabend in Zschornewitz gelandet. Eine Frau hatte sich Zuhause eine schwere Verletzung zugezogen. Die Feuerwehren Zschornewitz und Gräfenhainichen hatten die Verletzte mit einem Hubsteiger aus ihrer Wohnung bringen müssen. Zuvor hatten sie die Landung des Hubschraubers vor dem Werkstor des Kraftwerks vorbereitet. Die Landung im Wohngebiet hatte die Aufmerksamkeit vieler Anwohner in der Werkssiedlung auf sich gezogen.