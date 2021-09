Pkw prallen aufeinander, Auto gegen Baumgruppe geschleudert

Eisenhammer - Am Mittwoch, 22.09.2021, ereignete sich gegen 11.40 Uhr zwischen Schköna und Söllichau ein Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die K 2029 aus Richtung Schköna kommend in Richtung Söllichau. Im Kreuzungsbereich der B 2 kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, dessen 65-jähriger Fahrer die B 2 aus Richtung Lubast kommend in Richtung Tornau befuhr.

In der Folge wurde der Wagen des 62-Jährigen, dem Straßenverlauf der K 2029 folgend, über die Gegenfahrbahn in eine Baumgruppe geschleudert. Dabei wurde ein Bushaltestellenschild beschädigt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.