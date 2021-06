Meisterarbeit bei „Maler Einheit“ in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/Wittenberg - Bereits seit 1993 werden im Rahmen des Wettbewerbes „Wir bringen Farbe ins Land“ Maler- und Lackiererarbeiten in ganz Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Denn für dieses Handwerk benötige es mehr, als Pinsel und einen Eimer Farbe - hohe Fachkenntnisse sind gefragt.

Daran solle der Wettbewerb erinnern und fordere somit nicht nur eine Wertschätzung der handwerklichen Arbeit, sondern möchte auch auf die Vielfältigkeit und Kreativität von Handwerksberufen aufmerksam machen, heißt es seitens des Fachverbandes Farbe, Gestaltung Bautenschutz - Landesinnungsverband Maler- und Lackiererhandwerk.

Auf den ersten Platz gesetzt

So wurden bei der 13. Auszeichnungsveranstaltung in diesem Jahr zehn Objekte in drei verschiedenen Kategorien prämiert. 47 Objekte wurden insgesamt eingereicht und begutachtet. In der Kategorie „Freie Fassadengestaltung an Wohn-, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden“ belegte die Maler Einheit GmbH aus Gräfenhainichen den ersten Platz. Eingereicht haben sie ein Foto vom Kulturkindergarten und Hort der Agrofert Deutschland GmbH in Wittenberg.

„Die Maler Einheit GmbH hat mit der Fassadengestaltung des Neubaus eine handwerklich saubere Meisterarbeit abgeliefert“, heißt es in der Prämierungsbegründung des Landesinnungsverbandes des Maler- und Lackiererhandwerks Sachsen-Anhalt.

Einfach wäre dieser Auftrag jedoch nicht gewesen, wie Geschäftsführerin Gisela Hermann berichtet: „Wir haben viel mit Schablonen gearbeitet – erst aufgeklebt und dann ausgetupft.“ Gemeint sind vor allem die Moleküle und Atome, die einen Bezug zum Betriebskindergarten der Stickstoffwerke Piesteritz herstellen sollen und ebenso zeigen, dass die Naturwissenschaft Chemie dort eine wichtige Rolle spielt.

„Die Wellen mussten wir aber per Hand malen“, ergänzt die 62-jährige Gisela Hermann: „Da waren dann immer so drei Leute gleichzeitig beschäftigt.“ In Orange, Grau und Blau erstrahlt der Flachbau nun in harmonisch aufeinander abgestimmten Farben und spiegelt ebenso den nahe gelegenen Elbestrom wider. Vor dem Beginn der farblichen Gestaltung, hätten allerdings auch noch die Wärmedämmung, das Putzen und Streichen auf dem Plan gestanden.

„Wir haben insgesamt vier verschiedene Fassaden eingereicht“, erinnert sich die Geschäftsführerin der Gräfenhainichener Maler Einheit GmbH zurück und freut sich über die Wertschätzung ihrer Arbeit: „Da kann man schon stolz sein.“ Umso mehr, weil es nicht das erste Mal ist, dass ihr Unternehmen beim Wettbewerb „Wir bringen Farbe ins Land“, einen Platz auf dem Siegertreppchen bekam.

Für die Wärmedämmung am Haus 3 des Gräfenhainichener Gymnasiums erhielt die Maler Einheit GmbH sogar schon einmal den Siegerpokal. Dazu gibt es auch noch eine Urkunde - unterzeichnet vom Schirmherrn, Minister Thomas Webel vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr und dem Landesinnungsmeister, Uwe Runge.

Schon seit 62 Jahren

„Wir bekommen auch wirklich viel Lob von unseren Privatkunden“, weiß Gisela Hermann die Leistungen der Mitarbeiter zu schätzen. Auch generell würde es dem mittlerweile 62 Jahre alten Unternehmen momentan sehr gut gehen. „Schon allein die 62 Jahre muss man erstmal schaffen“, sagt sie. Dazu jetzt volle Auftragsbücher, täglich neue Anfragen und zwei Lehrlinge plus Ehrung. (mz)