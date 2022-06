Jugendfeuerwehr Gräfenhainichen bekommt neuen Wettkampfbehälter

Gräfenhainichen/MZ - Das Unternehmen SiAG ist noch nicht so lange in Gräfenhainichen ansässig. Und schon haben sie der Jugendfeuerwehr der Stadt einen großen Wunsch erfüllt. Der Betrieb, der sich auf den Bau von Windrädern spezialisiert hat, hat den jungen Brandschützern einen neuen Wettkampfbehälter für den Löschangriff Nass gebaut. In roter Feuerwehrfarbe von außen und innen natürlich korrosionsgeschützt grau lackiert. So kann die neu aufgestellte Wettkampfmannschaft in die Saison starten und Siege einfahren.