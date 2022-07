Hubschraubereinsatz beim Splash in Ferropolis

Gräfenhainichen - Zu einem Unfall ist es laut Polizei am Donnerstag auf dem Festivalgelände in Ferropolis gekommen. Ein 24-jähriger Festivalteilnehmer aus Bayern hatte beim Austausch einer Gaskartusche auf dem Campingplatz schwere Verbrennungen erlitten und musste in eine Klinik nach Halle geflogen werden. Auf Grund der Landung des Rettungshubschraubers in diesem Notfall ist es von 12.53 bis 13.08 Uhr zur Vollsperrung der Bundesstraße 107 gekommen.